JD.com en Shopify slaan handen ineen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com en Shopify gaan een strategische samenwerking aan. Dit maakte de Chinese en de Amerikaanse webwinkel dinsdagmiddag bekend. Doel is enerzijds om Amerikaanse merken in China in de markt te zetten en anderzijds om Shopify toegang te geven tot het wereldwijde netwerk van JD. Zo krijgen de verkopers van Shopify toegang tot de 550 miljoen actieve Chinese klanten van JD en kunnen Chinese bedrijven eenvoudiger hun weg vinden op de Westerse markten. Bron: ABM Financial News

