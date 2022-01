Beursblik: Kempen zet koopadvies op Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Kempen heeft een koopadvies op Ordina geplakt. Analist Henk Veerman is begonnen met het volgen van het IT-bedrijf. "De markt onderschat de transformatie die Ordina is ondergaan, als gevolg van een lange geschiedenis van beperkte waardecreatie", aldus Veerman. Dit biedt volgens de analist de kans om een snelgroeiend, asset light servicebedrijf te kopen "tegen een aantrekkelijke waardering". De maatregelen die de CEO de afgelopen jaren doorvoerde, maakt dat Ordina van een breed georiënteerd IT-bedrijf is verworden tot een meer gefocust bedrijf dat probeert hoge toegevoegde waarde te bieden met gespecialiseerde diensten aan zijn klanten. Dit zorgde voor een terugkeer van de autonome groei en een aantrekkende winst in de afgelopen jaren, aldus Veerman. De analist verwacht dat de gunstige trends voor Ordina aanhouden en zelfs kunnen versnellen. Hij voorziet dan ook dat de afgegeven marge-outlook op middellange termijn te voorzichtig is. Daarbij is de kas van Ordina goed gevuld, wat volgens Veerman ruimte geeft om extra waarde te creëren, bijvoorbeeld door overnames te doen. De analist rekent op aanvullende overnames van lokale gespecialiseerde IT-bedrijven in de Benelux. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.