Olieprijs stijgt naar hoogste niveau in ruim 7 jaar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau in ruim 7 jaar, te midden van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten waar door Iran gesteunde rebellen in Jemen drone-aanvallen hebben uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten.

Een vat West Texas Intermediate werd dinsdag aan het eind van de ochtend ruim een procent duurder op ruim 85 dollar, het hoogste niveau sinds oktober 2014. Brent kostte bijna 88 dollar en daarmee zo'n 1,5 procent duurder, eveneens het hoogste prijspeil in ruim 7 jaar.

De Emiraten zijn een grote olieproducent en invloedrijk lid van de OPEC. Analisten van ANZ wezen erop dat het gaat om aanvallen op het internationale vliegveld van Abu Dhabi en opslagfaciliteiten van staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Company, of Adnoc.

"Dit gebeurt op een moment dat Iran met wereldleiders praat over het herstellen van de atoomdeal die in 2015 werd gesloten", aldus ANZ, dat verder zag dat oliebeleggers zich nauwelijks zorgen maken over de impact van de corona-uitbraak in China op de vraag naar olie.

Goldman Sachs wees verder op de krapte in de markt, ook omdat de gesprekken over een Iraanse atoomdeal traag verlopen. Een gebrek aan resultaat zou betekenen dat het opvoeren van de olieproductie in Iran langer gaat duren dan verwacht.

Volgens de analisten van Goldman Sachs kan dit ertoe leiden dat de olievoorraden in de Oeso-landen gaan dalen tot het laagste niveau sinds 2000.