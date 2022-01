Valuta: euro daalt onder 1,14 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag weer onder de 1,14 dollar. "We hebben voor de euro 1,1480 dollar gezien, een koers die erg veel uitleg vroeg", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De beweging die we nu zien, komt meer overeen met de realiteit en wij denken dat de euro gaandeweg de week lager komt te noteren", aldus Van der Meer. De handelaar van Ebury verwacht dat de tweede helft van de week de meeste dynamiek laat zien, met onder andere de notulen van de Europese Centrale Bank op donderdag. "Woensdag is het echter al de beurt aan de voorzitter van de Bank of England, Andrew Bailey, die voor een zogeheten Treasury Committee verantwoording moet afleggen. De markt houdt rekening met een tweede renteverhoging door het Britse beleidsorgaan, maar gesteld dat Bailey die verwachting tempert, zal dat voor het Britse pond negatief uitpakken", aldus Van der Meer.



De Britse werkloosheid liet in november een verder afname zien, zo bleek vanochtend uit cijfers. De Duitse ZEW-verwachtingsindex kwam over januari beduidend hoger uit dan verwacht, namelijk op 51,7 tegen 29,9 in december. Economen hadden gerekend op een stijging tot 32,5. Vanmiddag komt de OPEC met zijn maandrapport en publiceren de Amerikanen de Empire State-index over januari en het vertrouwen van de huizenbouwers over dezelfde maand. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,1396 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8364 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3625 dollar. Bron: ABM Financial News

