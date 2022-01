Tech onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend flink lager, mede door verliezen bij techaandelen. Richting de klok van elf uur daalde de AEX 1,9 procent tot 766,50 punten.

"Gezien Wall Street maandag de deuren gesloten hield in verband met een feestdag, is de start van de nieuwe week rustig verlopen", zo merkten analisten van SEB op. Onder meer een renteverlaging in China op maandag zorgde voor wat steun op de beurzen, aldus de marktvorsers.

SEB wees er wel op dat de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne en enkele Westerse landen oploopt. "Maar de markten prijzen geen Russische aanval op Oekraïne in", aldus de analisten, die keken naar de aardgasprijzen. Inmiddels noteert de Dutch TF Gas Future, de toonaangevende future voor de Europese gasprijs, 4,3 procent lager op 73,72 euro.

Vanochtend leverden vooral techaandelen in. Op maandag trokken deze aandelen nog de kar met winsten voor ASMI, ASML en Besi. De koersdalingen gingen hand in hand met een forse opleving van de rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vanochtend met bijna vier procent tot 1,836 procent.

"We zien het risico van een minder gunstige mix tussen groei en inflatie", aldus beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. "Maar voorlopig denken we dat bedrijfswinsten voldoende sterk zullen zijn om hiervoor te compenseren. We hebben wel meer vertrouwen in Europa dan in de VS", zo stelde de beleggingsstrateeg.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1389. De olieprijzen stegen met meer dan een procent.

Op macro-economisch vlak bleek de Britse werkloosheid in de drie maanden tot en met november te zijn gedaald. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 4,1 procent, hetgeen 0,4 procentpunt lager is dan het vorige cijfer. Beleggers kijken vandaag verder nog uit naar de ZEW-index uit Duitsland en de Empire State-index over januari.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden alleen KPN en Shell op winst. Beide aandelen gingen tot 1,5 procent in het groen. De techaandelen Besi, Prosus en Adyen waren de grootste dalers met verliezen tot vier procent.

In de AMX won AMG 0,4 procent. Fagron en Inpost verloren circa drie procent.

In de AScX won Van Lanschot 0,4 procent.