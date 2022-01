Beursblik: Berlijnse brand trekt aandacht bij kwartaalcijfers ASML

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal in het vierde kwartaal de eigen doelstellingen hebben gehaald, waarbij de brand in Berlijn de aandacht van de markt zal trekken. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

Woensdag opent de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleidersector de boeken.

ASML rekent voor het vierde kwartaal op een omzet van 4,9 tot 5,2 miljard euro met een brutomarge van 51 tot 52 procent. Daarmee zou het bedrijf uitkomen op een omzetgroei in heel 2021 van 35 procent, met een marge van eveneens 51 tot 52 procent. Degroof Petercam denkt dat ASML de omzet inderdaad met 35 procent ziet stijgen, naar 18,8 miljard euro. En voor 2022 mikt de bank op een omzet van 21,7 miljard euro, een groei van ruim 16 procent.

Dit jaar ligt de capaciteit voor EUV op 55 machines en in 2023 wordt dit uitgebreid naar 60 stuks.

Brand

Begin dit jaar meldde ASML een brand in Berlijn, bij het voormalige Berliner Glas. ASML onderzoekt nog wat de impact is van de brand. In ieder geval heeft de brand een onderdeel van de EUV-productie geraakt en de onderneming werkt aan een herstelplan. ASML bekijkt hoe het de impact voor EUV-klanten kan minimaliseren.

"De recente brand in Berlijn is negatief voor de korte termijn, maar we denken dat de analistenconsensus de groei die ASML kan realiseren tussen 2025 en 2030 onderschat", zeiden analisten van Credit Suisse.

Bij Degroof Petercam werd de vergelijking gemaakt met een brand bij een toeleverancier van ASML aan het einde van 2018. Toen werd 300 miljoen euro aan omzet doorgeschoven. Degroof benadrukt echter dat het om het doorschuiven van omzet ging, en niet om het wegvallen ervan. "Er gaat geen business verloren", aldus analist Michael Roeg, die de brand zelfs "een non issue" noemt.

Die mening heeft ook analist Tammy Qiu van Berenberg. Zij houd rekening met een vertraging van maximaal 3 maanden als gevolg van de brand.

De analist van Degroof verwacht in principe geen verrassingen bij ASML komende woensdag.

Wel is er een risico dat analisten het eerste kwartaal te sterk inschatten, aldus Roeg. In 2020 en 2021 was het eerste kwartaal steevast het zwakste kwartaal voor de levering van EUV-systemen en veel analisten lijken voor 2022 uit te gaan van een gelijkmatige verdeling over de vier kwartalen, en daar kunnen zij wel eens mis zitten als ASML de outlook voor dit kwartaal presenteert, denkt Roeg.

Niet alleen het aantal EUV-machines voor het eerste kwartaal wordt volgens de analist misschien te hoog ingeschat, in het eerste kwartaal vorig jaar was er per saldo ook nog eens circa 200 miljoen euro aan extra service-omzet vanwege software-upgrades, die er dit jaar niet zullen zijn.

"Timing is dus een dingetje", vreest Roeg.

Beleggersdag

Eind september vorig jaar hield ASML een beleggersdag en die leverde, zoals analisten ook hadden voorzien, een positief verhaal op.

In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent.

Ook zei ASML na 2025 "significante groeikansen te zien" en tussen 2020 en 2030 een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent te verwachten voor zijn systemen en diensten.