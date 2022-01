Deutsche Bank verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 91,00 naar 94,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Tom Sykes meent dat het aandeel Heineken correct gewaardeerd is voor de komende 12 maanden. Op korte termijn vreest de analist echter tegenwind en is het wellicht verstandig om het aandeel te verkopen. De tegenwind bestaat uit hogere grondstoffenkosten en dat betekent dat de brouwer zijn prijzen zal moeten verhogen. Concurrenten AB InBev en Carlsberg kampen met dezelfde tegenwind, maar hier is deze al in de koers ingeprijsd, meent Sykes. "Heineken is duurder dan sectorgenoten", aldus de bank. Voor 2021 rekent Deutsche Bank voor Heineken op een omzet van 21,5 miljard euro, tegen 19,7 miljard in 2020. Dit jaar zal de omzet volgens Sykes stijgen naar 23,9 miljard euro. Het aandeel Heineken noteert dinsdag op een rood Damrak een procent lager op 103,05 euro. Bron: ABM Financial News

