Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel JDE Peet's

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 37,00 naar 31,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Tom Sykes verlaagde de ramingen voor JDE, maar merkte op dat het aandeel 16 procent onder de prijs ten tijde van de beursgang van 31,50 euro staat. "In dezelfde tijd is de Stoxx 600 met 38 procent gestegen", aldus de analist. Aan het begin van de coronacrisis was het aandeel nog veerkrachtig, maar sindsdien liepen de koersverliezen op ten opzichte van sectorgenoten. "Hogere grondstofprijzen, transportkosten en marketinguitgaven leidden tot tegenvallende winstcijfers", concludeerde Sykes. Het aandeel JDE sloot maandag op 26,40 euro. Bron: ABM Financial News

