AEX wacht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,6 procent.

Maandag werd de AEX index nog omlaag getrokken door een koersval van indexzwaargewicht Unilever met 7 procent. Een mogelijk dure overname viel niet in de smaak bij beleggers en de hoofdgraadmeter sloot daardoor met 0,3 procent in het rood op 781,12 punten, terwijl de omringende beurzen wel de weg omhoog wisten te vinden. Beursplein 5 moest het stellen zonder hulp van Wall Street, waar de beurzen maandag gesloten bleven in verband met Martin Luther King Day.

In Azië nemen beleggers vanochtend gas terug. De grootste daler is de KOSPI index in Seoel met ruim 1 procent. De andere uitslagen blijven aan de bescheiden kant. De Bank of Japan handhaafde vanochtend zijn rentebeleid, maar verhoogde wel de inflatieverwachtingen.

De Amerikaanse olie-future zit vanochtend in de lift met een stijging van ruim anderhalf procent naar 85,12 dollar per vat.

Het cijferseizoen in Amerika ging eind vorige week van start en de cijfers van vooral de financiële giganten kregen een terughoudend onthaal. Zakenbank JPMorgan daalde zelfs 6 procent. Vanmiddag zal onder meer zakenbank Goldman Sachs de boeken openen over het afgelopen kwartaal. In totaal komen deze week 35 S&P 500 ondernemingen met kwartaalcijfers.

Van de 26 S&P 500 ondernemingen die al met cijfers zijn doorgekomen, heeft volgens FactSet bijna 77 procent de verwachtingen van analisten overtroffen.

"De economische omstandigheden in het vierde kwartaal waren positief, wat een goed voorteken is voor de winst en omzetgroei van bedrijven", zei beleggingsstrateeg Mark Haefele van UBS. "De vooruitzichten die bedrijven daarnaast afgeven lijken ook te wijzen op een aanhoudende vraag in 2022, aldus Haefele, zelfs rekening houdend met omikron.

Wall Street sloot afgelopen week voor de tweede week op rij lager, waarbij vooral technologie aandelen van de hand werden gedaan vanwege het vooruitzicht van een hogere rente. De Nasdaq 100 is dit jaar al meer dan 5 procent gedaald en futures op de techindex wijzen ook vanochtend op koersdruk voor techaandelen op Wall Street vanmiddag.

Naast bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de Duitse ZEW-index en de Empire State index in de VS.

Bedrijfsnieuws

CEO Herna Verhagen van PostNL is voor de kerstdagen benaderd om topman Pieter Elbers op te volgen bij KLM. Dit meldde de Telegraaf maandag op basis van ingewijden.

Heineken zou onder druk van meer stakingen een beter eindbod neergelegd hebben voor de nieuwe cao. Dit meldde vakbond FNV maandagavond.

Arcadis is door Scottish & Southern Electricity Networks en Scottish Power Energy Networks aangewezen om hen te helpen bij de transitie naar hernieuwbare energie. Er zijn twee raamwerken met een looptijd van vijf jaar en een totale waarde van 25 miljoen pond overeengekomen.

Ebusco kreeg een opdracht van Südwestdeutsche Landesverkehrs voor de levering van tien elektrische bussen en laadpalen. Financiële details werden niet gegeven.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASMI van 400,00 naar 445,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

Techindex Nasdaq sloot vrijdag 0,6 procent hoger op 14.893,75 punten. De S&P 500 werkte een verlies weg en sloot 0,1 procent hoger op 4.662,85 punten, terwijl de Dow Jones index 0,6 procent inleverde tot 35.911,81 punten.