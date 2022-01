Berenberg verhoogt koersdoel ASMI fors

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 400,00 naar 445,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een groot sectorrapport van de zakenbank.

"We denken dat de groei van ASMI nog niet heeft gepiekt", schreef analist Tammy Qiu dinsdag. Sterker, zij is erg positief over de vraag naar de Atomic Layer Deposition-technologie van ASMI in de komende drie jaar. Maar ook in DRAM is het marktaandeel van ASMI volgens Qiu veilig, "dankzij diens superieure high K technologie".

Voor 2021 rekent Berenberg op een omzet voor ASMI van ruim 1,7 miljard euro, wat in 2022 zal stijgen naar 2,0 miljard euro. De winst per aandeel loopt volgens Qiu op van 9,15 naar 10,93 euro, wat ruimte geeft om een dividend uit te keren van 2,00 euro en 2,20 euro per aandeel.

Het aandeel ASMI sloot maandag op 366,00 euro, een plus van 1,8 procent.