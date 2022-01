Bank of Japan verhoogt inflatieramingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft te midden van de verstoringen in de aanvoerketen de inflatieramingen verhoogd. Dit bleek dinsdag bij het rentebesluit van de centrale bank. Er is er volgens de bank een trend in het economische herstel zichtbaar met een tijdelijke stijging van de prijzen. Naast de verwachte tekorten door verstoringen in de aanvoer, voorziet de bank een opdrijvend prijseffect door hogere energieprijzen en een andere vergelijkingsbasis als gevolg van de verlaagde telefoontarieven in 2021. De bank gaat in zijn kwartaaloutlook nu uit van een prijsstijging van 1,1 procent voor volgend jaar, dat voor de bank eindigt in maart 2023. Ook het jaar daarop zal de inflatie op dat niveau liggen, verwacht de bank. Voor het nog lopende jaar wordt door de centrale bank van Japan geen prijsverandering verwacht. Het monetaire orgaan stelde ook de groeiramingen bij: voor het lopende jaar wordt nu een groei van 2,8 procent voorzien tegen eerder 3,4 procent op basis van de verstoringen in de aanvoerketen. Voor het jaar maart 2023 wordt een groei van 3,8 procent verwacht, voor het jaar erop van 1,1 procent. De centrale bank gaf eerder al aan dat het vanaf april 2022 de lopende stimuleringsmaatregelen wil terugschroeven, maar handhaafde de korte rente vooralsnog op 0,1 procent negatief. De Bank of Japan wil, eveneens als eerder al aangekondigd, vanaf april 2022 de inkoop van commercieel papier en bedrijfsobligaties tot respectievelijk 2 biljoen en 3 biljoen yen reduceren, het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Nu ligt de limiet voor deze programma’s bij elkaar nog op 20 biljoen yen. De beleidsraad van de Japanse centrale bank stemde ook dit keer in een stemverhouding van acht voor en één tegen het handhaven van de huidige rente, en de centrale bank wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties nog altijd rond nul houden. De Bank of Japan herhaalde dinsdag zijn aankoopbeleid van ETF's en vastgoedfondsen van 12 biljoen yen per jaar en tot een maximum van 180 biljoen yen. De bank stuurt nog altijd aan op een inflatie van 2 procent. De dollar noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 114,82 yen. Bron: ABM Financial News

