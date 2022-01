Arcadis aan de slag in Schotland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is door Scottish & Southern Electricity Networks en Scottish Power Energy Networks aangewezen om hen te helpen bij de transitie naar hernieuwbare energie. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau dinsdag voorbeurs bekend. Er zijn twee raamwerken met een looptijd van vijf jaar en een totale waarde van 25 miljoen pond overeengekomen. Arcadis zal onder meer helpen bij het aanleggen van een infrastructuur, waarmee Scottish & Southern Electricity Networks 10GW aan duurzame energie kan opwekken tegen 2026. Bron: ABM Financial News

