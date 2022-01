FNV: Heineken doet water bij de wijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft onder druk van meer stakingen een beter eindbod neergelegd voor de nieuwe cao. Dit meldde vakbond FNV maandagavond. Indien de leden van de FNV instemmen, zal er een einde komen aan de stakingsacties bij de brouwerijen van Heineken en frisdrankfabriek Vrumona. De uitkomst van de stemming wordt volgende week donderdag bekendgemaakt. "Heineken heeft het bevriezen van de loonschalen van tafel gehaald en daarmee de blijvende ongelijkheid die dit zou veroorzaken tussen vooral oudere en jongere collega's", aldus bestuurder Niels Suijker van FNV Voedingsindustrie. Ook zou er een goede regeling komen waarmee mensen drie jaar voor hun AOW al kunnen stoppen met werken, voegde hij toe. Uit het eerdere eindbod blijven onder meer de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag en de extra verhoging van de lonen van uitzendkrachten met 12 procent staan, aldus de FNV. Bij de brouwerijen in Den Bosch, Zoeterwoude en Wijlre, waar Brand bier gemaakt wordt, en frisdrankfabriek Vrumona in Bunnik werken zo’n 1.250 mensen. Zij vallen onder de cao Heineken Netherlands Supply. FNV dreigde vandaag weer te gaan staken, indien het gesprek maandag tussen Heineken en de bond niets zou opleveren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.