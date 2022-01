Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 42 punten voor de Duitse DAX, een min van 29 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade rekent de komende tijd op meer volatiliteit terwijl bedrijven hun winstcijfers rapporteren "en belangrijker nog, hun outlook voor 2022."

De verwachte renteverhogingen door de Federal Reserve zal beleggers er ook toe zetten om hun aandelenportefeuilles te herevalueren, "wat onzekerheid veroorzaakt in diverse sectoren, zeker die voor tech- en groeiaandelen", aldus Aslam.

Maandag was een vrij rustige dag in Europa, omdat de markten op Wall Street gesloten bleven vanwege de viering van Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. Chinese macrodata waren positief. Zo werd onder meer bekend dat de economie in China in het vierde kwartaal van 2021 met 4 procent is gegroeid, wat beter was dan verwacht.

Toch waarschuwde Luc Aben van Van Lanschot Kempen voor moeilijke maanden voor China, waarbij Beijing door "geleidelijke en gerichte ingrepen een al te forse afkoeling zal proberen te voorkomen. Al was het maar omdat Xi Jinping eind dit jaar een nieuwe termijn als partijleider wil afdwingen", aldus de econoom.



Ondertussen gaat het cijferseizoen verder. Voor Europa wordt een winstgroei van gemiddeld 48 procent op jaarbasis verwacht voor bedrijven in de Stoxx Europe 600, volgens Aben.

"Belangrijkste drijver hier is de energiesector. Die profiteerde vanzelfsprekend van de hogere energieprijzen", aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Unilever verloor zo'n 7 procent in Amsterdam en Londen na de aankondiging dat het levensmiddelenconcern zijn portefeuille aan het herbeoordelen is en dat er een bod van 50 miljard Britse pond is uitgebracht op de consumententak van GlaxoSmithKline.

Diverse analisten vinden dat bod aan de hoge kant. "Er zijn weinig deals geweest, waarin de koper meer dan 20 keer de verwachte EBITDA betaalt en daarna nog waarde kan creëren", aldus analisten van Barclays. "We beschouwen een deal als zeer complex om door te voeren in normale tijden, laat staan middenin een mondiale pandemie." Als gevolg haalde Barclays het aandeel Unilever van de kooplijst.

GlaxoSmithKline steeg ruim 4 procent in Londen.

In Brussel verloor Ageas meer dan 7 procent. De Belgische staat heeft via zijn Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een belang van 6,3 procent in Ageas ter waarde van circa 590 miljoen euro genomen. Hiermee geeft Brussel een helder signaal af dat de verzekeraar niet te koop is, zo stelden analisten van Kepler Cheuvreux.

In Parijs stegen Kering en Hermes 2 tot 3,5 procent na verliezen vorige week in de CAC 40, terwijl in Frankfurt Fresenius met een plus van bijna 3 procent aan kop ging in de DAX. Henkel leverde bijna 3 procent in.

Euro STOXX 50 4.305,65 (+0,8%)

STOXX Europe 600 484,51 (+0,7%)

DAX 15.933,72 (+0,3%)

CAC 40 7.201,64 (+0,8%)

FTSE 100 7.611,23 (+0,9%)

SMI 12.633,21 (+0,9%)

AEX 781,32 (-0,3%)

BEL 20 4.249,63 (+0,1%)

FTSE MIB 27.688,56 (+0,5%)

IBEX 35 8.838,70 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street.

Wall Street was maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day.

Opmerkingen van diverse beleidsmakers van de Fed, dat de rente dit jaar misschien wel vijf keer wordt verhoogd, creëren extra volatiliteit en rentevrees, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De markt rekent momenteel op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping, maar dit is te veel, vindt Grethe Schepers van Fidelity International, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen."

Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar.

Beleggers kregen vrijdag tegenvallende macro-economische data voor de kiezen, waaronder over de industriële productie, detailhandel en het consumentenvertrouwen in de VS. De start van het cijferseizoen, met de eerste financials die de boeken openden, viel wat tegen.

De WTI-olieprijs steeg maandag licht in de elektronische handel. Op weekbasis werd een vat WTI-olie vorige week zo'n 6 procent meer waard.

"Technisch gezien is er een solide basis rond de 79-80 dollar, wat waarschijnlijk zal resulteren in een stijging naar 85 dollar voordat de olieprijs weer terug zakt tot rond de 83 dollar", volgens econoom Peter Cardillo van Spartan Capital.

Het cijferseizoen in de VS gaat deze week verder, met vandaag cijfers van Goldman Sachs. Woensdag en donderdag volgen onder meer Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble en Netflix.

S&P 500 index 4.662,85 (+0,1% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 35.911,81 (-0,6% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 14.893,75 (+0,6% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.254,82 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.563,18 (+0,6%)

Hang Seng 24.099,88 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1398. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1405.

USD/JPY Yen 114,80

EUR/USD Euro 1,1398

EUR/JPY Yen 130,81

MACRO-AGENDA:

04:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Industriële productie - November def. (Jap)

08:00 Werkloosheid - November (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Januari (Dld)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

14:30 Empire State index - Januari (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Goldman Sachs - Cijfers vierde kwartaal (VS)