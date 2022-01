'PostNL-CEO Verhagen benaderd als opvolger Elbers bij KLM'

Wat een negativiteit, Herna is een topvrouw met een topfunctie. Niet meer en niet minder. Ik zie teveel jaloerse forumleden die teleurgesteld zijn over rendement en het altijd maar op de topvrouw gooien. Bij ieder artikel over haar opnieuw. De vraag is: reageert men ook zo als een man de leiding had? En als we even omdenken... Het is juist deze vrouw die het lef had om tegen de stroom in te zwemmen en leiding te geven aan een van de grootste werkgevers van Nederland terwijl de postdivisie sterk krimpende was.. fijne avond!