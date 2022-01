PostNL-CEO Verhagen benaderd als opvolger Elbers bij KLM - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) CEO Herna Verhagen van PostNL is voor de kerstdagen benaderd om topman Pieter Elbers op te volgen bij KLM. Dit meldde de Telegraaf maandag op basis van ingewijden. Vorige week werd bekend dat Elbers in mei volgend jaar zal vertrekken als topman. Verhagen zou door een headhunter zijn benaderd om het stokje over te nemen. Vooralsnog zou zij hebben bedankt voor het aanbod, aldus de krant. Verhagen zegt in een reactie tegen de Telegraaf niet te willen reageren op "geruchten". Philips wil de topvrouw als commissaris, schrijft de krant. Bron: ABM Financial News

