Unilever houdt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week rustig begonnen, maar eindigde maandag wel in het rood door nieuws rond zwaargewicht Unilever. De AEX sloot 0,3 procent lager op 781,32 punten, waar omringende aandelenmarkten wel in het groen wisten te blijven.

Unilever maakte maandag bekend dat het bezig is met een strategische herevaluatie van zijn portefeuille, waarbij de focus moet komen te liggen op groeisectoren. Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern meldde daarbij dat het een bod van 50 miljard Britse pond heeft uitgebracht op de consumententak van GlaxoSmithKline.

Analisten van Bank of America begrijpen waarom Unilever de overname aantrekkelijk vindt. Unilever kampt met zwakke omzetgroei, wat zeker deels komt door te sterke focus op winstgevendheid en gebrek aan bereidheid om te investeren, volgens Bank of America.

"Het zou de grootste overname zijn geweest uit de geschiedenis van Unilever, dat hard werkt aan een nieuwe groeistrategie", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

"GSK heeft het bod echter afgewezen, maar er wordt volgens berichten achter de schermen gewerkt aan een hoger bod. Het doet de koers van Unilever vandaag geen goed, zoals dat bij de meeste koersen van overnemende partijen het geval is", aldus Wiersma.

Verder was het maandag een rustige dag, waarbij de markten op Wall Street gesloten blijven vanwege de viering van Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. Chinese macrodata waren positief. Maandag werd onder meer bekend dat de economie in China in het vierde kwartaal van 2021 met 4 procent is gegroeid, wat beter was dan verwacht.

Toch waarschuwt Luc Aben van Van Lanschot Kempen voor moeilijke maanden voor China, waarbij Beijing door "geleidelijke en gerichte ingrepen een al te forse afkoeling zal proberen te voorkomen. Al was het maar omdat Xi Jinping eind dit jaar een nieuwe termijn als partijleider wil afdwingen", aldus de econoom.



Later deze week gaat het cijferseizoen verder. In de VS rekenen analisten op gemiddeld 22 procent hogere cijfers tegenover het vierde kwartaal in 2020 voor bedrijven in de S&P 500, volgens Aben. "Vergeleken met het derde kwartaal 2021 wordt er gemiddeld een iets lagere winst voorspeld van circa min 5 procent."

Voor Europa liggen de verwachtingen iets hoger, met een verwachte winstgroei van gemiddeld 48 procent op jaarbasis voor bedrijven in de Stoxx Europe 600, volgens de econoom.

"Belangrijkste drijver hier is de energiesector. Die profiteerde vanzelfsprekend van de hogere energieprijzen", aldus Aben.

Het muntpaar euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1405. De WTI-olieprijs steeg licht in de elektronische handel.

Stijgers en dalers

Unilever was zoals gezegd de gebeten hond in de AEX en verloor maandag bijna 7 procent. Diverse analisten vinden het bod op de consumententak van GSK aan de hoge kant. "Er zijn weinig deals geweest, waarin de koper meer dan 20 keer de verwachte EBITDA betaalt en daarna nog waarde kan creëren", aldus analisten van Barclays. "We beschouwen een deal als zeer complex om door te voeren in normale tijden, laat staan midden in een mondiale pandemie." Als gevolg haalde Barclays het aandeel Unilever van de kooplijst.

Besi won ruim 6 procent op 88,28 euro en ging daarmee aan kop. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel van 84,00 euro naar 96,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

In de AMX won Aalberts bijna 4 procent. Het bedrijf kreeg een positief rapport van Berenberg in de bus. Basic-Fit verloor bijna een procent en Vopak was hekkensluiter met een verlies van meer dan een procent.

In de AScX wonnen B&S Group, CM.com en Heijmans ruim 2 procent en leverde Vivoryon ruim 1,5 procent in.

Het lokaal genoteerde Beter Bed, dat later deze week met een update komt, won meer dan 4,5 procent.