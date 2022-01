Shell en ScottishPower ontwikkelen drijvende windparken in VK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell en ScottishPower gaan samen grootschalige drijvende windparken ontwikkelen in het Verenigd Koninkrijk. Dit maakte Shell maandag bekend. De twee bedrijven hebben de aanbestedingen gewonnen voor twee locaties aan de oost- en noordoostkust van Schotland, die samen goed zijn voor 5 gigawatt waarmee zo'n 6 miljoen huizen in Schotland van duurzame elektriciteit kunnen worden voorzien. De joint ventures zijn al begonnen met de planning in afwachting van de definitieve investeringsbesluiten. Financiële details meldde Shell maandag niet. Bron: ABM Financial News

