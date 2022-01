Beursblik: dure overname dreigt voor Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever verlegde de laatste jaren zijn focus van kleinere overnames naar grote, transformatieve deals en het nieuws dat Unilever drie keer heeft geboden op de consumententak van GlaxoSmithKline toont dat Unilever nu ook de daad bij het woord voegt. Dit stelt Bank of America maandag in een rapport. Het laatste bod van 50 miljard pond kon de Britse farmaciereus nog altijd niet bekoren. En nu GSK het bod als te laag bestempelde, vrezen de analisten van de Amerikaanse bank dat een overnamedeal wel eens duur dreigt te worden. De analisten begrijpen waarom Unilever de overname aantrekkelijk vindt. Unilever kampt met zwakke omzetgroei, wat zeker deels komt door te sterke focus op winstgevendheid en gebrek aan bereidheid om te investeren, volgens Bank of America. GSK Consumer Health is leidend in categorieën die sneller groei. Maar er zijn ook uitdagingen: mondzorg en voeding zijn slechts goed voor 5 procent van de omzet van Unilever en daardoor zijn er niet veel synergieën mogelijk. Ook zien de analisten mededingingsproblemen, omdat het marktaandeel in mondverzorging Europa met meer dan 35 procent zal stijgen. Een hoger bod van Unilever zou of in aandelen moeten gebeuren, of flinke desinvesteringen vergen, om de schuld niet te hoog te laten oplopen, waarschuwt de Amerikaanse bank. Bank of America heeft een Neutraal advies op Unilever met een koersdoel van 45,00 pond. Unilever noteerde maandag in Londen 6,9 procent lager op 36,64 pond. Bron: ABM Financial News

