Jefferies: Chinese staalexport herstelt

(ABM FN-Dow Jones) De export van staal uit China is in december hersteld, na een dip een maand eerder. Dit schreef zakenbank Jefferies maandag in een analistenrapport.

In december was op maandbasis sprake van een stijging van 15 procent naar 5 miljoen ton, waarbij de dagelijkse export steeg van 145.000 ton in november naar 162.000 ton per dag in december. De netto-export van Chinees staal steeg in december op maandbasis met 36 procent, terwijl de import met 30 procent afnam.

Volgens Jefferies zijn de staalvoorraden in China in december gemiddeld met 3 procent per week afgenomen, maar is het aanvallen van de voorraden inmiddels begonnen, hoewel in een lager tempo dan het lange termijn gemiddelde. Verder zijn de marges in december gestegen, volgens het analistenrapport.

Desalniettemin staan de staalprijzen onder druk vanwege de problemen in de Chinese vastgoedsector, aldus Jefferies. Dit komt omdat de vastgoedsector goed is voor zo'n 30 procent van de totale staalconsumptie in China.