Wall Street dicht voor Martin Luther King

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten blijven maandag gesloten, vanwege de feestdag te ere van Martin Luther King. De Amerikaanse dominee en voorvechter van Afro-Amerikaanse burgerrechten werd op 15 januari 1929 geboren in Atlanta. Ook de obligatiemarkt is maandag gesloten. Er zal geen reguliere handel of afwikkeling van transacties zijn, stelde CME Group, dat de handel in grondstoffen verzorgt, zoals olie aan grondstoffenbeurs NYMEX en goud verhandeld via Comex. Buiten de Verenigde Staten blijven beleggers beducht voor een krapper monetair beleid en de hoge inflatie. Signalen van de Federal Reserve wijzen erop dat de monetaire beleidscommissie van de Amerikaanse centrale banken op koers ligt om eerder en sneller de rente verhogen en mogelijk ook te beginnen met het verkleinen van de balansen van de centrale banken. De markten rekenen op drie of zelfs vier renteverhogingen door de Fed dit jaar, met de eerste al in maart. De hoge inflatie van Amerikaanse consumentenprijzen, december kende de sterkste geldontwaarding sinds 1982, ondersteunt de verwachting van monetaire verkrapping. Maar de inflatie lijkt ook zijn piek te naderen en als die vertraagt, kan de Fed milder worden in zijn havikachtige houding. "Het wordt steeds duidelijker dat 2022 een jaar wordt dat draait om de strijd tussen de Fed en de financiële omstandigheden", zei Jim Reid van Deutsche Bank. Hij voorziet een adempauze op de beurs, omdat de Fed geen uitspraken mag doen in aanloop naar de monetaire beleidsvergadering volgende week. Ook zijn er weinig richtinggevende economische cijfers deze week. Bedrijfsresultaten zullen daarom het sentiment vooral bepalen de rest van de week. Vrijdag waren de banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo aan zet, en dinsdag nemen Goldman Sachs en Charles Schwab het stokje over. Een dag later volgen Bank of America en Morgan Stanley. De euro zakte terug na de winst van vorige week en staat inmiddels op 1,1399. De olieprijs was stabiel op 83,23 dollar voor een vat WTI-olie voor maart en 85,84 dollar voor de Brent-future. Slotstanden vrijdag De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag na een eindsprint alsnog overwegend hoger. De techindex sloot 0,6 procent hoger op 14.893,75 punten. De S&P 500 werkte een verlies weg en sloot 0,1 procent hoger op 4.662,85 punten, terwijl de Dow Jones index 0,6 procent inleverde tot 35.911,81 punten. Bron: ABM Financial News

