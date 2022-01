Valuta: dollar weer sterker in rustige week Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar zal deze week waarschijnlijk weer wat terrein terugwinnen op de euro, in een verder rustige week met weinig macro-economische cijfers. Dat zegt marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag in gesprek met ABM Financial News. "De beweging van vorige week heeft me wel wat verbaasd", zei Mevissen. De euro steeg richting 1,1464, maar verloor vrijdag weer wat terrein en schommelt nu weer rond 1,1422. Mevissen verwacht dat de euro aan het einde van de week weer onder 1,14 zal staan en geleidelijk terugzakt richting 1,13. De handel is maandag erg rustig, met weinig macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten zijn voor Martin Luther King Day. Ook in de rest van de week is het relatief rustig met economische cijfers. De voorlopige inkoopmanagerindices voor januari zullen volgende week wel voor wat beweging kunnen zorgen, denkt Mevissen. Deze week is het wachten op de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS van afgelopen week, op donderdag. Als de verlengde steunaanvragen onder 1,5 miljoen zakken, kan dit de dollar meer steun geven, denkt Mevissen. Voor het Britse pond is deze week vooral de vraag of Boris Johnson de week overleeft als premier. Mocht hij eruit vliegen, dan zou de euro wat kunnen stijgen tegenover het pond, vermoedt Mevissen. Ook analisten van ING zien ruimte voor meer terreinwinst van de dollar op de euro deze week.



De dollar zal gesteund worden door het vooruitzicht van de aankomende verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve en een positief verhaal over de Amerikaanse economische groei. Dit zal mogelijk samenvallen met meer evenwichtige positionering door handelaren, nu de speculatieve opties op een een sterkere dollar zijn uitgedund, denken analisten van ING. De dollar daalde vorige week 0,6 procent tegenover andere grote valuta, wat de sterkste daling was sinds september, volgens Dow Jones Market Data. Bron: ABM Financial News

