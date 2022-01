Hogere koersen in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index won een half procent op 481,30 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.932,99 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.182,89 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,6 procent hoger op 7.586,92 punten.

"De Europese beurzen hebben veerkracht getoond aan het begin van het nieuwe jaar, waarbij vooral de FTSE 100 buitengewoon goed presteert", ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de koerswinst van 2 procent dit jaar. Vooral energie- en bankaandelen zorgden voor de bovengemiddelde ten opzichte van andere Europese beurzen.

"Ook vanochtend zijn de Europese beurzen overwegend hoger geopend, waarbij de focus deze week naast de Amerikaanse bedrijfscijfers zal liggen op de Amerikaanse banencijfers en inflatiedata uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het rentebesluit van de Bank of Japan zal nauwlettend in de gaten worden gehouden", zo denkt Hewson.

Onder meer Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley en Netflix komen deze week met kwartaalcijfers.

Voor de Amerikaanse beurzen is het volgens Hewson juist geen goede jaarstart geweest, waarbij de S&P 500 en Dow Jones-index voor de tweede week op rij lager sloten. Techbeurs Nasdaq wist er nog net een winst uit te slepen, ondanks dat recent nog het laagste niveau in drie maanden op de borden stond.

"Er is veel angst onder Amerikaanse beleggers over het rentepad dat de Federal Reserve dit jaar zal bewandelen", aldus Hewson. "De aanhoudend hoge inflatie zorgt voor flinke uitspraken van Fed-leden over het aantal verwachte renteverhogingen dit jaar."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1418. De olieprijzen daalden licht. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,792 procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam en Londen leverde Unilever 7 procent aan beurswaarde in. Unilever is gestart met een strategische herbeoordeling van de portefeuille, waarbij er meer nadruk moet komen te liggen op groeisectoren. Unilever bracht al een bod van 50 miljard Britse pond uit op de consumententak van GSK en Pfizer, maar die werd afgewezen. Het bod werd te laag bevonden en Unilever zou een verhoging overwegen.

Diverse analisten vinden het bod echter al aan de hoge kant. "Er zijn weinig deals geweest, waarin de koper meer dan 20 keer de verwachte EBITDA betaalt en daarna nog waarde kan creëren", aldus analisten van Barclays. "We beschouwen een deal als zeer complex om door te voeren in normale tijden, laat staan middenin een mondiale pandemie." Als gevolg haalde Barclays het aandeel van de kooplijst. Glaxosmithkline won juist 3,6 procent.

In Brussel ging Ageas met 5,8 procent onderuit. De Belgische staat heeft via zijn Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een belang van 6,3 procent in Ageas ter waarde van circa 590 miljoen euro genomen. Hiermee geeft Brussel een helder signaal af dat de verzekeraar niet te koop is, zo stelden analisten van Kepler Cheuvreux.

In Parijs stegen Hermes en Kering ruim 2 procent, terwijl in Frankfurt Henkel 1,5 procent inleverde.

Futures Wall Street

Wall Street blijft vandaag verder dicht vanwege de viering van Martin Luther King Jr. Day.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een eindsprint alsnog overwegend hoger gesloten, met een aardige winst voor de Nasdaq. De techindex sloot toen 0,6 procent hoger op 14.893,75 punten. De S&P 500 werkte een verlies weg en sloot 0,1 procent hoger op 4.662,85 punten, terwijl de Dow Jones index 0,6 procent inleverde op 35.911,81 punten.