Beursupdate: koersval Unilever drukt AEX in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager, vooral door de koersdaling van Unilever. De AEX leverde rond de klok van elf uur 0,5 procent aan waarde in op 779,90 punten. Indexzwaargewicht Unilever was met een flinke koersval grotendeels verantwoordelijk voor de terugval van de AEX. Beleggers lijken niet te spreken over de plannen van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern om de consumententak van GlaxoSmithKline over te nemen. "Het zou de grootste overname zijn geweest uit de geschiedenis van Unilever, dat hard werkt aan een nieuwe groeistrategie", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "GSK heeft het bod echter afgewezen, maar er wordt volgens berichten achter de schermen gewerkt aan een hoger bod. Het doet de koers van Unilever vandaag geen goed, zoals dat bij de meeste koersen van overnemende partijen het geval is", aldus Wiersma. Naast het nieuws rond Unilever is het maandag betrekkelijk rustig op de Europese beurzen. De stemming is overwegend positief. Volgens Wiersma heeft dit deels te maken met een hoger dan verwachte groei van de Chinese economie in het vierde kwartaal van 2021. Er werd een groei van 4 procent op jaarbasis bekendgemaakt, hoger dan de verwachte 3,3 procent. Wall Street blijft vandaag verder dicht vanwege de viering van Martin Luther King Jr. Day. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1423. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen verloor indexzwaargewicht Unilever 6,3 procent. Unilever is gestart met een strategische herbeoordeling van de portefeuille, waarbij er meer nadruk moet komen te liggen op groeisectoren. Unilever bracht al een bod van 50 miljard Britse pond uit op de consumententak van GSK en Pfizer, maar die werd afgewezen. Het bod werd te laag bevonden. Diverse analisten vinden het bod aan de hoge kant. "Er zijn weinig deals geweest, waarin de koper meer dan 20 keer de verwachte EBITDA betaalt en daarna nog waarde kan creëren", aldus analisten van Barclays. "We beschouwen een deal als zeer complex om door te voeren in normale tijden, laat staan middenin een mondiale pandemie." Als gevolg haalde Barclays het aandeel van de kooplijst. Besi won 5,6 procent op 84,00 euro. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Besi van 84,00 euro naar 96,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de AMX wonnen Galapagos en Aalberts 3 tot 4 procent. Aalberts kreeg een positief rapport van Berenberg in de bus. Basic-Fit verloor 1,2 procent. In de AScX won B&S Group 2,0 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed, dat later deze week met een update komt, won 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.