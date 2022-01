Beursblik: Barclays haalt Unilever van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het advies voor Unilever verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen bij handhaving van het koersdoel op 55,00 euro. De adviesverlaging volgt op plannen van Unilever om de consumententak van GlaxoSmithKline over te nemen. Om de mogelijke uitkomsten van de interesse te illustreren, schetste Barclays zeven scenario's die leiden tot verschillen in de financiële impact van een mogelijke deal. Hoewel Barclays positieve punten ziet in een overname, is de Britse bank er kritisch over. "Er zijn weinig deals geweest, waarin de koper meer dan 20 keer de verwachte EBITDA betaalt en daarna nog waarde kan creëren", aldus analisten van de bank. "We beschouwen een deal als zeer complex om door te voeren in normale tijden, laat staan middenin een mondiale pandemie." Ook zou Unilevers hoge en stabiele rendement op het geïnvesteerde kapitaal van 18 tot 19 procent een deuk oplopen met de overname. "Dit kan ertoe leiden dat Unilever vooral bezig zal zijn met het afbetalen van de schulden in plaats van het aanjagen van de groei." Het aandeel Unilever daalde maandagochtend met 6,4 procent tot 44,16 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.