Credit Suisse: bod van 55 miljard pond op consumententak GSK mogelijk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumententak van GlaxoSmithKline en Pfizer is krap 47 miljard Britse pond waard en een overnamebod van 55 miljard pond door Unilever is mogelijk. Dit stellen analisten van Credit Suisse. Unilever bracht onlangs een bod van 50 miljard pond uit op de tak, maar die werd door de eigenaren afgewezen. Ze vonden het bod te laag. Credit Suisse houdt rekening met een nieuwe poging voor 55 miljard pond, een verhoging met 10 procent. Dat zou bij GSK per saldo 49 miljard pond in het laatje brengen, denkt de Zwitserse zakenbank, als ze alle belastingvoordelen ook weten te realiseren. Het aandeel GSK wint maandag 4,8 procent, terwijl Unilever 6,3 procent inlevert. Bron: ABM Financial News

