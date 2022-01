ING: Unilever doet royaal bod op consumententak GSK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft een royaal bod gedaan op de consumententak van GlaxoSmithKline. Dit stelde analist Reg Watson van ING maandag. Unilever deed inmiddels al drie biedingen op de tak, waarvan de laatste op 20 december van 50 miljard Britse pond. Dit bedrag bestaat uit 41,7 miljard pond aan contanten, aangevuld met 8,3 miljard pond aan aandelen Unilever. Daarmee wordt de divisie volgens ING gewaardeerd op 18,7 keer de voorziene EBITDA van dit jaar. Dat is "royaal" voor een EBIT-marge van circa 25 procent en een groei van 4 procent, aldus Watson. Unilever wordt zelf namelijk gewaardeerd tegen een 12,2 keer de verwachte EBITDA voor dit jaar, terwijl de groei en marges maar iets lager zijn dan bij de consumententak van GlaxoSmithKline, zo stelde de analist. Volgens bronnen tegenover Bloomberg is Unilever in gesprek geweest met banken voor aanvullende financiering om een hoger bod te kunnen doen op de consumententak. Uiteindelijk zou Unilever enkele niet-kernactiviteiten van de consumententak van GlaxoSmithKline kunnen doorverkopen om de financiering voor de overname rond te krijgen, aldus Bloomberg. Watson acht het mogelijk dat Unilever een hoger bod zal doen, maar vraagt zich af of Unilever de niet-kernactiviteiten uiteindelijk tegen een aantrekkelijke waardering kan doorverkopen om de schuldratio omlaag te krijgen. "Als de topman van Unilever besluit om het bod te verhogen, zonder de Refreshment-tak te verkopen, dan zal hij nog meer onder vuur komen te liggen", concludeert Watson. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel daalde maandag met 6,1 procent tot 44,34 euro. Bron: ABM Financial News

