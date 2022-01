AEX lager van start door koersdruk Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 778,04 punten, terwijl de Midkap juist 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen verloor indexzwaargewicht Unilever meer dan 5 procent. Unilever is gestart met een strategische herbeoordeling van de portefeuille, waarbij er meer nadruk moet komen te liggen op groeisectoren. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern vanochtend bekend. Unilever bracht al een bod van 50 miljard Britse pond uit op de consumententak van GlaxoSmithKline en Pfizer, maar die werd afgewezen. Het bod werd te laag bevonden. Zakenbank Bernstein verlaagde bovendien volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group het advies voor Unilever naar Underperform en Barclays verlaagde het koersdoel. Besi won meer dan 1 procent op 84,00 euro. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Besi van 84,00 euro naar 96,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de AMX wonnen Galapagos en Aalberts ongeveer 2 procent. Alfen verloor anderhalf procent. In de AScX won B&S Group 2 procent. Bron: ABM Financial News

