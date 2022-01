Unilever evalueert portefeuille Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unilever is gestart met een strategische herbeoordeling van de portefeuille, waarbij er meer nadruk moet komen te liggen op groeisectoren. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern maandagochtend bekend. Een eerste conclusie uit die beoordeling is dat Unilever zijn activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, gezondheid en hygiëne wil versterken. In deze segmenten ziet Unilever kans om een hogere duurzame groei te realiseren. Daarbij dienen grote overnames te worden afgewisseld met meer desinvesteringen van merken die minder opleveren. Zo hoopt Unilever na iedere overname dat de zogeheten gearing weer vlot terugkeert naar het huidige niveau. Unilever nam al een voorschot door 50 miljard pond te bieden op de consumententak van GlaxoSmithKline en Pfizer. De betreffende divisie zou volgens Unilever strategisch goed passen bij het bedrijf. GlaxoSmithKline heeft het bod, inclusief twee eerdere biedingen, afgewezen. Het laatste bod zou nog steeds niet de huidige en verwachte waarde van de consumententak voldoende weerspiegelen. Verder liet Unilever maandag weten dat het later deze maand "een grote" aankondiging zal doen om de prestaties op te voeren. Op 10 februari staan de kwartaalcijfers geagendeerd. Bron: ABM Financial News

