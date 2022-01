Berenberg: Aalberts winnaar onder elke omstandigheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg wijst beleggers op het aandeel Aalberts, dat volgens de analisten bezig is een "winnaar onder alle omstandigheden“ te worden, terwijl het aanzienlijk ondergewaardeerd zou zijn. Dat stelt het analistenhuis maandag in een rapport. Het aandeel wordt verhandeld tegen traditionele koerswinstverhoudingen, stelt Berenberg hoewel de eindmarkten en fundamentele situatie voor het bedrijf structureel verbeteren en ook het duurzaamheidsprofiel erg aantrekkelijk is. Aalberts is internationaal nog niet erg bekend bij beleggers, maar past in veel populaire trends. Berenberg ziet het aandeel daarom sterker dan de markt presteren dit jaar. De analisten zien de winst per aandeel dit jaar stijgen met meer dan 10 procent, na een sprong van 78 procent in 2021. Hierbij rekent Berenberg niet op overnames. Bijna alle omzet van Aalberts staat bloot aan grote trends, zoals de vernieuwing in de bouw, energie-efficiëntie, het terughalen van werk uit lagelonelanden, versnelde digitalisering en duurzaam transport. Het aandeel wordt met 18 keer de winst fors lager gewaardeerd dan sectorgenoten in bouwtechnologie, die soms dubbel zo hoog gewaardeerd zijn. Aalberts haalt volgens Berenberg ongeveer 60 procent van de winst uit bouwtechnologie, en 40 procent uit industriële nichemarkten. In dat laatste segment is de gemiddelde waardering 26 keer de winst. Berenberg houdt vast aan het koopadvies voor Aalberts met een koersdoel van 80,00 euro, dat een opwaarts koerspotentieel van zo'n 50 procent biedt. Bron: ABM Financial News

