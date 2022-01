AEX begint vermoedelijk licht lager aan drukke cijferweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met de viering van Martin Luther King Day.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al ruim een half procent lager naar 788,43 punten. Op individueel fondsniveau zijn de uitslagen dit jaar zeer fors door onder meer sectorrotatie van dure techaandelen naar waarde- en cyclische aandelen, vanwege het vooruitzicht van oplopende rentes.

Beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat de Federal Reserve de rente al in maart zal verhogen, wat zorgt voor hogere obligatierentes en een volatiele aandelenhandel. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend rond 1,80 procent. Bij aanvang van het handelsjaar noteerde de rente nog rond de 1,50 procent.

De oplopende rentes zijn vooral het gevolg van de steil oplopende inflatie, waardoor centrale banken zich genoodzaakt zien om te waarschuwen dat zij hun verruimende monetaire beleid gaan afbouwen in een poging de prijsstijgingen een halt toe te roepen. Afgelopen week werd bekend dat de Amerikaanse inflatie in december uitkwam op 7,0 procent en de kerninflatie op 5,5 procent.

Economen van Deutsche Bank denken dat de inflatie in de VS zal pieken in januari, maar dat daarna de daling wordt ingezet. De economen wijzen erop dat de omikronvariant van het coronavirus milder lijkt dan gedacht, waardoor de zorgen over een verdere verstoring van de mondiale aanvoerketen afneemt. Deze verstoring wordt juist als een belangrijke oorzaak gezien van de hoge inflatie.

Beleggers kijken ondertussen uit naar de start van het cijferseizoen, die deze week internationaal vol van start gaat, waardoor de aandacht niet langer alleen gericht zal zijn op de rente en corona. De afgelopen jaren is het kwartaalcijferseizoen beleggers bovendien vaak goed gezind geweest met veel meevallende rapportages en stijgende beurzen tot gevolg.

In Amsterdam gaat deze week vooral de aandacht uit naar de cijfers van ASML. Op Wall Street komen onder meer de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley, levensmiddelengigant Procter & Gamble en streamingdienst Netflix met cijfers door. Netflix maakte in aanloop naar de cijfers vrijdagavond al bekend zijn abonnementsprijzen in Noord-Amerika te verhogen van 13,99 naar 15,49 dollar per maand. Vandaag is de bedrijfsagenda nog leeg.

Wall Street zette vrijdagavond laat in aanloop naar een lang weekend een eindsprint in, waardoor de hoofdgraadmeter S&P 500 met 0,1 procent nipt in het groen sloot. Halverwege de handelsdag stond er nog een verlies van meer dan 1 procent op de borden. Techbeurs Nasdaq won daarnaast ruim een half procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist ruim een half procent prijs gaf. Ook in de tweede handelsweek van het nieuwe jaar moest Wall Street op weekbasis terrein prijs geven.

De aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen, met voornamelijk cijfers van financiële giganten, kende vrijdag een overwegend negatief onthaal. Zakenbank JPMorgan daalde zelfs 6 procent, ondanks het overtreffen van de winstverwachtingen, terwijl ook Citigroup en BlackRock terrein prijs gaven na hun rapportages. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees onder meer op tegenvallende resultaten bij de handelsactiviteiten van Citigroup en JPMorgan. Well Fargo sloot wel 3,5 procent hoger na een het vrijgeven van een meevallende winst.

De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend verdeeld. Hongkong en Seoel geven respectievelijk 0,9 procent en 1,3 procent prijs. De andere hoofdbeurzen noteren met bescheiden winsten in het groen.

In China bleek de industriële productie in december harder gegroeid, maar nam de stijging van de Chinese detailhandelsverkopen juist af. In 2021 groeide de Chinese economie met 8,1 procent. In het vierde kwartaal was de groei nog maar 4,0 procent. De groei vorig jaar zat vooral in de eerste jaarhelft, na een herstel van de coronapandemie.

De Amerikaanse olie-future klom daarnaast vanochtend ruim een half procent. Afgelopen week koerste de olie-future al 6 procent hoger naar 83,82 dollar per vat. Oliebeleggers geven daarmee onder meer het signaal af dat zij niet verwachten dat de omikronvariant de mondiale mobiliteit echt zal aantasten. Het hardhandig neerslaan van de opstand in Kazachstan deed daarnaast de zorgen over een mogelijke verstoring van de Kazachse olie-export afnemen.

Bedrijfsnieuws

Unilever bracht eind vorig jaar een bod van 50 miljard Britse pond uit op de consumententak van GlaxoSmithKline. Dit schreef The Sunday Times zaterdag. Bernstein heeft volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group het advies voor Unilever verlaagd naar Underperform.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Besi van 84,00 euro naar 96,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Vakbond FNV schortte de aangekondigde staking bij Heineken op tot dinsdag 18 januari drie uur. Vanmiddag praten de brouwer en de vakbond met elkaar.

ArcelorMittal trok 45 miljoen zogeheten treasury aandelen in. Met de annulering wordt rekening gehouden met de aandelen die al zijn ingekocht in het kader van het inkoopprogramma ter waarde van 1 miljard dollar dat werd aangekondigd op 17 november 2021.

Slotstanden Wall Street

Techindex Nasdaq sloot vrijdag 0,6 procent hoger op 14.893,75 punten. De S&P 500 werkte een verlies weg en sloot 0,1 procent hoger op 4.662,85 punten, terwijl de Dow Jones index 0,6 procent inleverde tot 35.911,81 punten.