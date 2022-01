Staking Heineken opgeschort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De FNV heeft de aangekondigde staking bij Heineken opgeschort tot dinsdag 18 januari drie uur. Dit maakte de vakbond zondagmiddag bekend. De vakbond gaat in op een uitnodiging van het bierconcern om het overleg te hervatten over de nieuwe cao voor de 1.250 mensen die werken in de brouwerijen in Den Bosch, Zoeterwoude en Wijlre, en bij frisdrankproducent Vrumona in Bunnik. "Onder druk van onze acties heeft Heineken zijn slechte eindbod gelukkig ingetrokken en gevraagd of wij verder met hen willen praten. Dat is een goede eerste stap", aldus bestuurder Niels Suijker van FNV Voedingsindustrie. Vrijdag kondigde FNV aan dat de werknemers maandag om drie uur opnieuw het werk zouden neerleggen, tot en met donderdag drie uur. Deze acties zijn nu met 24 uur opgeschoven. De brouwer en de FNV gaan maandag aan het einde van de middag eerst met elkaar om tafel. "Wij hopen dat onze gesprekken morgen tot een acceptabele uitkomst leiden voor de werknemers. Dan gaat de staking uiteraard niet meer door. Maar als het overleg onverhoopt niet genoeg oplevert, dan gaan we dinsdag alsnog staken", waarschuwde Suijker zondagmiddag. Bron: ABM Financial News

