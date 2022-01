Komende week luidt ASML Nederlandse cijferseizoen in

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich opmaken voor een drukke week, met een groot aantal macrocijfers en de nodige bedrijfsresultaten.

Nadat Just Eat Takeaway afgelopen week al met een kwartaalupdate kwam, is het de komende week de beurt aan AEX-zwaargewicht ASML om de boeken te openen. De Veldhovense halfgeleiderspecialist komt woensdag met cijfers, op vrijdag gevolgd door resultaten van Beter Bed. Daarmee is de Nederlandse agenda besproken.

In de VS is het een stuk drukker. Afgelopen vrijdag beet een aantal financials het spit af. En ook komende week domineren de banken. Dinsdag is het de beurt aan Goldman Sachs en woensdag staan Bank of America en Morgan Stanley op de rol. Dan opent onder meer ook Procter & Gamble de boeken.

Donderdag zullen beleggers in AkzoNobel letten op de cijfers van PPG, nadat Sherwin-Williams afgelopen vrijdag al met een winstwaarschuwing op de proppen kwam. De vraag was niet het probleem bij Sherwin, maar de verstoringen in de aanvoerketen wel. Zo steeg de omzet, maar stond de winst onder druk.

Donderdagavond kijken beleggers niet alleen naar de series van Netflix, maar ook naar de kwartaalresultaten die het bedrijf publiceert.

Op vrijdag is de internationale agenda leeg.

De macro-agenda is voor komende week ook goed gevuld. De week begint op maandag al stevig met een serie cijfers uit China. Onder meer de detailhandelsverkopen en de economische groei staan ons te wachten. En volgens analist Robbert Manders van IG Nederland houden beleggers die cijfers maar beter goed in de gaten.

Manders noemt China het grootste risico voor aandelenbeleggers in 2022. De Chinese kredietgroei valt tegen, net als de detailhandelsverkopen. En de Bank of America Dollar High Yield Corporate Issuers China Index staat op dit moment op het laagste punt ooit. Chinese bedrijven met een lage kredietwaardigheid moeten gemiddeld een rente van 22,5 procent betalen als ze zich willen herfinancieren. "Wie kan zich zo financieren en nog levensvatbaar zijn? Dat is geen gezonde situatie en veel van die bedrijven zullen failliet gaan."

Overigens houdt Wall Street op maandag de deuren gesloten vanwege de viering van Martin Luther King Day. Doorgaans betekent dit rustige handel in Europa.

Dinsdag is er een rentebesluit van de Bank of Japan en de Duitse ZEW-index. Uit Amerika komt de Empire State index. En oliebeleggers letten op het maandrapport van OPEC.

Halverwege de week is het de inflatie die de aandacht trekt, met consumentenprijzen uit Duitsland en het VK. Een dag later volgt de gehele eurozone.

Inflatie is een heikel punt momenteel, niet op zijn minst voor de centrale banken bij het vaststellen van hun monetaire beleid.

De Federal Reserve is volgens Fidelity International bezig met "een inhaalslag op het vlak van inflatie [..] en om de rentecurve weer voor te zijn".

De markt rekent nu op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping.

Een dergelijke agressieve houding zal volgens Fidelity evenwel te veel zijn, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen", verwacht Grethe Schepers van Fidelity.

Overigens is een klimaat van verkrappingen volgens Schepers niet per se negatief voor aandelen. "De reële rente is nog steeds gunstig voor risicovolle activa en wij verwachten dat dit zo blijft".

Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar.

Donderdag komt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek met een serie cijfers. Ook zullen de wekelijkse steunaanvragen in de VS weer de aandacht trekken.

Verder komt de Turkse centrale bank met een rentebesluit. Begin deze maand bleek de inflatie in Turkije gestegen naar 36 procent.

Vrijdag start met inflatiecijfers uit Japan en vervolgens staan er detailhandelsverkopen in het VK op de rol. Ook is er een cijfer over het consumentenvertrouwen in de eurozone.