Valuta: correctie dollar zet door

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve temperde de vrees voor een snelle afbouw van de monetaire steun en zette de euro/dollar afgelopen week op 1,1482. en deze correctie van de dollar zet vermoedelijk door. Dit zegt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Powell schetste een zachte landing voor de Amerikaanse economie, door te zeggen dat de arbeidsmarkt geen schade hoeft op te lopen door de aanstaande renteverhogingen. Hogere lonen zijn niet de belangrijkste aanjager van inflatie en de Amerikaanse centrale bank zou de rente moeten

kunnen verhogen zonder schade aan de Amerikaanse arbeidsmarkt, zei Powell", aldus Derks. Maar de geest was uit de fles, concludeerde Derks, en de dollar-kopers capituleerden door hun longposities af te bouwen. Na zes maanden van stijging voor de dollar noemt de valutaspecialist een correctie evenwel niet vreemd, "zeker als er al zoveel rentestijging is ingeprijsd". Derks meent dat als de euro/dollar zich boven de 1,1380 kan handhaven, "de correctie in de dollar de potentie heeft om nog even door te zetten". De specialist van iBanFirst verwacht dat de euro/dollar komende week de weerstand op 1,1525 al gaat testen. Op de wat langere termijn verwacht Derks echter dat de druk op de euro/dollar weer toeneemt door het divergerende monetaire beleid tussen de Fed en de ECB. Een politieke factor om rekening mee te houden zijn de spanningen rondom Oekraïne en Taiwan, waarschuwt de valutaspecialist. "Als deze verder oplopen, dan kan de dollar daar als safe haven valuta van profiteren." Bron: ABM Financial News

