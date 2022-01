Unilever bood 50 miljard voor consumententak GSK - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft eind vorig jaar een bod van 50 miljard Britse pond uitgebracht op de consumententak van GlaxoSmithKline. Dit schrijft The Sunday Times zaterdag. Onder meer Advil, Aquafresh en Sensodyne maken deel uit van de consumentenportefeuille van GSK, waarvan ook Pfizer een belangrijke aandeelhouder is. Volgens The Times vonden GSK en Pfizer het bod te laag. GSK en Pfizer voegden in 2019 hun consumententakken samen met het plan om deze vervolgens weer af te splitsen. Dat zou dit jaar moeten gebeuren. GSK heeft een belang van 68 procent en Pfizer van 32 procent. Bron: ABM Financial News

