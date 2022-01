Video: China grootste risico in 2022 voor aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China is in 2022 het grootste risico voor aandelenbeleggers. Dit vindt analist Robbert Manders van IG Nederland. Voor de camera van ABM Financial News zegt Manders dat de Chinese kredietgroei tegenvalt, net als de detailhandelsverkopen. "Het gaat behoorlijk slecht in China in relatieve zin", zegt hij over de verkopen in de retail. Tot slot wijst Manders op de Bank of America Dollar High Yield Corporate Issuers China Index, die op dit moment "op het laagste punt ooit" staat. In mei vorig jaar piekte deze index nog. Chinese bedrijven met een lage kredietwaardigheid moeten een rente van 22,5 procent gemiddeld betalen als ze zich willen herfinancieren. "Wie kan zich zo financieren en nog levensvatbaar zijn? Dat is geen gezonde situatie en veel van die bedrijven zullen failliet gaan." Kortom, China kan uiteindelijk de wereldwijde aandelenmarkten onder druk zetten, vreest Manders. Klik hier voor: China grootste risico in 2022 voor aandelen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.