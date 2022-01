Wall Street met eindsprint richting lang weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een eindsprint alsnog overwegend hoger gesloten, met een aardige winst voor de Nasdaq. De techindex sloot 0,6 procent hoger op 14.893,75 punten. De S&P 500 werkte een verlies weg en sloot 0,1 procent hoger op 4.662,85 punten, terwijl de Dow Jones index 0,6 procent inleverde tot 35.911,81 punten.

Maandag is Wall Street gesloten vanwege Martin Luther King Day.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op zwakke data uit de VS over de detailhandel. De kwartaalcijfers van Amerikaanse grootbanken vielen over het algemeen ook niet mee, volgens de marktanalist.

Opmerkingen van diverse beleidsmakers van de Fed, dat de rente dit jaar misschien wel vijf keer wordt verhoogd, creëren extra volatiliteit en rentevrees, zag de marktanalist.

De markt rekent momenteel op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping, maar dit is te veel, vindt Grethe Schepers van Fidelity International, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen."

Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar.

Voorzitter van de New York Fed John Williams zei vrijdag in een toespraak dat het tijd wordt voor de Federal Reserve om de rente geleidelijk te verhogen. Wanneer dat moet gebeuren wilde Williams, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité, niet zeggen. De centraal bankier gaf aan te verwachten dat de inflatie eind dit jaar is gedaald tot 2,5 procent.

Beleggers kregen verder tegenvallende macro-economische data voor de kiezen. De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten daalden in december met 1,9 procent, waar een minimale daling was voorspeld. De industriële productie daalde in december licht, waar een kleine toename was voorzien. Ook de Amerikaanse importprijzen daalden afgelopen maand.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan daalde in januari naar het laagste niveau in zo'n tien jaar.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,1416. De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 83,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI-olie zo'n 6 procent meer waard.

"Technisch gezien is er een solide basis rond de 79-80 dollar, wat waarschijnlijk zal resulteren in een stijging naar 85 dollar voordat de olieprijs weer terug zakt tot rond de 83 dollar", volgens econoom Peter Cardillo van Spartan Capital.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan overtrof afgelopen kwartaal de winstverwachtingen. Per aandeel verdiende de bank 3,33 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 3,01 dollar per aandeel. Het aandeel sloot 6 procent lager.

Citigroup zag de winst dalen, ondanks iets hogere inkomsten. Ook hier lag de winst hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel Citi daalde ruim een procent.

Hewson van CMC wees onder meer op tegenvallende resultaten bij de handelsactiviteiten van Citigroup en JPMorgan.

Wells Fargo zag de winst stijgen, en ook flink harder dan analisten hadden gedacht. Het aandeel sloot ruim 3,5 procent hoger.

BlackRock zag het beheerd vermogen stijgen tot boven de 10 biljoen dollar. Volgens topman Laurence Fink ging het om de sterkste autonome groei van het beheerd vermogen in de geschiedenis van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag ruim 2 procent.

Facebook is in het Verenigd Koninkrijk voor miljarden ponden aangeklaagd voor het misbruiken van data van 44 miljoen gebruikers. Er wordt een schadevergoeding geëist van minimaal 2,3 miljard pond. Facebook, ofwel Meta, steeg ruim 1,5 procent.

Sherwin-Williams kwam met een winstwaarschuwing. Ondanks dat de omzet afgelopen kwartaal met meer dan 6 procent steeg, daalde de winst met 23 procent. Dat had onder meer te make met de beschikbaarheid van grondstoffen en coronagerelateerde tegenwind zei topman John Morikis. Het aandeel eindigde ruim 2,5 procent lager.

Netflix heeft voor het eerst sinds oktober 2020 zijn abonnementsprijzen in Noord-Amerika verhoogd. Dit bleek vrijdag op de website van de streamingdienst. Het aandeel steeg toch zo'n 1,5 procent.