Techzware AEX onder druk door rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald. Bij een slot van 783,53 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis ruim een half procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak 788,43 punten.

Voor de komende weken tot maanden zit de AEX vermoedelijk gevangen in een brede trading range tussen circa 755 en 817 punten, denkt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING.

"We verwachten dat deze range enkele weken en wellicht zelfs maanden stand zal houden voordat we weer een hervatting van de lange termijn stijgende trend boven de vorige top op 829,50 punten zullen zien."

Beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat de Federal Reserve de rente al in maart zal verhogen, wat zorgt voor hogere obligatierentes en een volatiele aandelenhandel. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde begin deze week rond 1,80 procent en vrijdag daar net onder. Eind vorig jaar stond de rente nog rond de 1,50 procent.

Inflatie blijft hoog

Belangrijkste macrodata afgelopen week, zeker voor de Fed, waren inflatiedata uit de VS. De inflatie kwam in december uit op 7,0 procent en de kerninflatie op 5,5 procent.

Economen van Deutsche Bank denken dat de inflatie in de VS zal pieken in januari. En nu de omikronvariant van het coronavirus milder lijkt dan gedacht, nemen de zorgen over een verdere verstoring van de aanvoerketen ook af.

Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over zijn herbenoeming zei Fed-voorzitter Jerome Powell deze week dat de centrale bank de rente mogelijk vaker moet verhogen als de inflatie hoog blijft. Hij benadrukte wel dat een hogere rente niet per se de arbeidsmarkt hoeft te verstoren.

Vier renteverhogingen in het verschiet

De markt rekent inmiddels op vier renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping, maar kan dat eigenlijk niet aan, volgens Grethe Schepers van Fidelity International.

De centrale bank is volgens Fidelity bezig met "een inhaalslag op het vlak van inflatie [..] en om de rentecurve weer voor te zijn".

Een dergelijke agressieve houding zal volgens Fidelity evenwel te veel zijn, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen."

Overigens is een klimaat van verkrappingen volgens Schepers niet per se negatief voor aandelen. "De reële rente is nog steeds gunstig voor risicovolle activa en wij verwachten dat dit zo blijft".

Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022 en denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar.

De euro/dollar handelde vrijdag net boven de 1,14 en daarmee op weekbasis rond een half procent hoger. WTI-olie werd op weekbasis ruim 5 procent duurder en kostte vrijdag zo'n 83 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Bank of America plakte deze week een koopadvies op Besi, waarop het aandeel ruim 19,5 procent steeg en daarmee koploper was in de AEX. ASMI steeg licht op weekbasis en ASML daalde 3 procent. Adyen was de grootste daler op weekbasis in de hoofdindex en leverde maar liefst 17 procent in.

Philips moest na een winstwaarschuwing bijna 9 procent laten gaan op weekbasis terwijl Just Eat Takeaway bijna 8 procent won na een trading update.

Analisten hadden bij Philips wel op tegenwind gerekend in vierde kwartaal, maar de waarschuwing die het bedrijf afgaf was uiteindelijk veel groter dan gevreesd. De omzet valt 350 miljoen euro lager uit dan voorzien en ook moesten er extra voorzieningen worden getroffen door Philips, onder meer voor de problemen met de beademingsapparatuur. Jefferies en ING wezen wel op het sterke orderboek, maar de "teleurstellende" resultaten en de verhoging van de voorziening trekken de aandacht, aldus Jefferies.

De update van Just Eat Takeaway liet zoals verwacht een groeivertraging zien. Maar in tegenstelling tot Philips was de boodschap van de maaltijdbezorger volgens ING juist iets minder erg dan gevreesd. "Al met al geen geweldige update, maar vermoedelijk niet zo slecht als sommigen hadden gevreesd", vatte de bank samen.

In de AMX won Aperam op weekbasis ruim 10 procent op 55,12 euro. Deutsche Bank hervatte het volgen van het roestvaststaalconcern met een koopadvies en een koersdoel van 67,00 euro. Aperam profiteert van de huidige cyclus en de analistenconsensus voor 2022 kan volgens de bank flink omhoog. De synergievoordelen met ELG en initiatieven "van één van de beste managementteams in de sector" om de winst aan te jagen kunnen volgens Deutsche Bank leiden tot een structureel hogere winst, hetgeen nog niet in de koers is ingeprijsd.

PostNL daalde bijna 9 procent op weekbasis, terwijl Alfen hekkensluiter was in de Midkap, met een daling van bijna 13 procent.

Bank of America verlaagde het advies voor PostNL van Neutraal naar Underperform, terwijl het koersdoel van 4,90 naar 3,10 euro ging. Analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat de EBIT dit jaar met 18 procent zal dalen als gevolg van een tragere volumegroei bij de pakketdivisie en een snellere daling van de briefpostvolumes. Ook zullen de kosten toenemen als gevolg van hogere salarissen voor personeel. Flow Traders steeg bijna 3 procent na een analistenbijeenkomst waarin de flitshandelaar zich positief uitliet over het vierde kwartaal.

Bij de smallcaps deed BAM goede zaken met een plus van bijna 9 procent. BAM wil zijn CFO Frans den Houter herbenoemen. Vivoryon sloot de rij met een verlies van 9,5 procent op weekbasis.

Fastned daalde ongeveer een procent op weekbasis na een volgens ING weinig verrassende kwartaalupdate.