Versoepelingen na maand lockdown

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet heeft vrijdagavond versoepelingen aangekondigd na een strenge coronalockdown van een maand. Vanaf zaterdag gaan niet-essentiële winkels weer open, net als sportscholen en kappers.



Horeca, musea, bioscopen en theaters blijven nog dicht, meldden premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Ernst Kuipers vrijdag tijdens een persconferentie. Op 25 januari wordt gekeken naar eventuele volgende versoepelingen.



Alle binnensportlocaties gaan weer open, waarbij het coronatoegangsbewijs verplicht is. Dit is gunstig voor fitnessketen Basic-Fit, dat ruim 180 clubs in Nederland heeft. Bron: ABM Financial News

