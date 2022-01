AEX procent lager het weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is de week met verlies gesloten. De start van het Amerikaanse cijferseizoen wist beleggers niet te bekoren. De Amsterdamse hoofdindex daalde vrijdag een procent naar 783,53 punten. Op weekbasis daalde de index rond een half procent. De cijfers van bankaandelen waren beter dan verwacht, maar overtuigen niet na de koersstijgingen die er al zijn geweest, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. En de techsector stond in Amsterdam onder druk, na de koersval donderdagavond op de Nasdaq. “Het is vooral rotatie, maar niet weg uit aandelen”, ziet Schutte. De inflatie blijft volgens Schutte het heikele punt, en daar zullen beleggers ook naar kijken in het komende cijferseizoen. De Fed is volgens Fidelity intussen bezig met "een inhaalslag op het vlak van inflatie [..] en om de rentecurve weer voor te zijn". De markt rekent nu op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping, maar dit is te veel, vindt Grethe Schepers van Fidelity International, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen." Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar. Overigens is een klimaat van verkrappingen volgens Schepers niet per se negatief voor aandelen. "De reële rente is nog steeds gunstig voor risicovolle activa en wij verwachten dat dit zo blijft". Klik hier voor: vier renteverhogingen Fed te veel van het goede De euro/dollar handelde op 1,1418. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 1,75 procent. Olie werd een procent duurder. Stijgers en dalers Na eerder deze week de kop van Jut te zijn geweest, veerde de koers van Philips vrijdag met 2,8 procent op. HSBC verhoogde het advies voor het aandeel van Houden naar Kopen met een koersdoel van 38 euro, zei handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Heineken werd 1,3 procent duurder en Unilever en Shell 0,8 procent. Techaandelen hadden het opnieuw zwaar. ASML en ASMI daalden 3,1 en 3,8 procent en Adyen werd zelfs 7,4 procent goedkoper. In de midkap ging Galapagos aan de leiding met een stijging van 3,4 procent. Basic-Fit won 1,3 procent. Vermoedelijk mogen de sportscholen in Nederland op korte termijn weer open. Corbion daalde 3,0 procent en Alfen werd zelfs 12,5 procent goedkoper. “En met stevige omzetten omlaag, Alfen”, aldus Schutte. Smallcap Pharming won 2,8 procent, terwijl sectorgenoot Vivoryon 4,8 procent daalde. Het lokaal genoteerde IEX steeg 4,7 procent. Peter van Leeuwen verhoogde zijn belang van 6,5 naar meer dan 10 procent. Tussenstanden Wall Street Bij de slotgong in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood. De Nasdaq beperkte het verlies tot 0,2 procent en de Dow daalde 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

