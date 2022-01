Video: geduld nodig voor nieuwe top AEX op 830 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX kan volgende week wat stijgen, maar voor de komende weken tot maanden zit de index vermoedelijk gevangen in een brede trading range tussen circa 755 en 817 punten. "We verwachten dat deze range enkele weken en wellicht zelfs maanden stand zal houden voordat we weer een hervatting van de lange termijn stijgende trend boven de vorige top op 829,50 punten zullen zien." Op de korte termijn staat de koers min of meer in het midden van de trading range. Voor volgende week is Van den Akker gematigd optimistisch voor een stijging richting de bovenkant van de consolidatie op 817 punten. "Een top rond die niveaus zou moeten gaan leiden tot de volgende daling in de weken daarna." Klik hier voor: geduld nodig voor nieuwe top AEX op 830 punten Bron: ABM Financial News

