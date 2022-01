Rode opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat, na de verliezen op donderdag en een serie kwartaalresultaten en macrocijfers, opnieuw lager van start. Futures op de S&P 500 index noteerden een half uur voor opening 0,8 procent lager en die op de Nasdaq een procent in het rood. De Dow Jones lijkt 0,8 procent lager te starten. Naast de detailhandelsverkopen waren de ogen van beleggers vooral gericht op de start van het cijferseizoen met een aantal grote banken die hun kwartaalcijfers presenteerden. Per saldo werden die slecht ontvangen en koersdalingen lijken in het verschiet te liggen. De detailhandelsverkopen in de VS lieten een sterkere daling zien dan analisten hadden verwacht. De Fed is volgens Fidelity intussen bezig met "een inhaalslag op het vlak van inflatie [..] en om de rentecurve weer voor te zijn". De markt rekent nu op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping, maar dit is te veel, vindt Grethe Schepers van Fidelity International, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen." Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar. Overigens is een klimaat van verkrappingen volgens Schepers niet per se negatief voor aandelen. "De reële rente is nog steeds gunstig voor risicovolle activa en wij verwachten dat dit zo blijft". De euro/dollar handelde op 1,1441. Olie werd bijna een half procent duurder. Bedrijfsnieuws JPMorgan overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen. Per aandeel verdiende de bank 3,33 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 3,01 dollar per aandeel. Het aandeel opent liefst 4,4 procent lager. Citigroup zag de winst dalen, ondanks iets hogere inkomsten. Ook hier lag de winst hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel Citi gaat vermoedelijk 4 procent lager van start. Wells Fargo zag de winst stijgen, en ook flink harder dan analisten hadden gedacht. Wells Fargo opent vrijdag iets lager. BlackRock zag het beheerd vermogen stijgen tot boven de 10 biljoen dollar. Volgens topman Laurence Fink ging het om de sterkste autonome groei van het beheerd vermogen in de geschiedenis van het bedrijf. Toch daalt het aandeel voorbeurs 3,2 procent. Facebook is in het Verenigd Koninkrijk voor miljarden pond aangeklaagd voor het misbruiken van data van 44 miljoen gebruikers. Er wordt een schadevergoeding geëist van minimaal 2,3 miljard pond. Facebook, ofwel Meta, verliest 1,4 procent. Sherwin-Williams kwam met een winstwaarschuwing. Ondanks dat de omzet afgelopen kwartaal met meer dan 6 procent steeg, daalde de winst met 23 procent. "Hoewel we ons omzetdoel in het vierde kwartaal hebben behaald en de vraag robuust bleef, zijn we teleurgesteld in onze zwakkere winstcijfers", zei CEO John Morikis. "Onze lager dan verwachte winst ten opzichte van onze eerdere verwachtingen, heeft te maken met een tegenvallende omzet bij The Americas Group als gevolg van beperkte verbeteringen in de beschikbaarheid van grondstoffen en coronagerelateerde tegenwind", aldus de topman. Het aandeel opent ruim 3 procent lager. Slotstanden De S&P 500 verloor donderdag 1,4 procent op 4.659,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 36.113,62 punten en de Nasdaq leverde 2,5 procent in bij een stand van 14.806,81 punten. Bron: ABM Financial News

