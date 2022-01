Minder winst bij Citigroup Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het vierde kwartaal de winst zien dalen, terwijl de inkomsten licht opliepen. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse bank. De winst daalde op jaarbasis met 26 procent van 4.309 miljoen naar 3.173 miljoen dollar. Ten opzichte van het derde kwartaal was er zelfs sprake van een afname met 32 procent. Dit betekende een winst per aandeel van 1,46 dollar tegen 1,92 dollar in het vierde kwartaal van 2020, een afname met bijna een kwart. Analisten van FactSet gingen uit van 1,39 dollar per aandeel. Citi nam een voorziening van 1,2 miljard dollar vanwege de voorgenomen desinvestering van de consumentenbank in Azië. De inkomsten stegen daarentegen met 1 procent op jaarbasis naar 17.017 miljoen dollar. Hiervoor lag de verwachting van analisten op 16.850 miljoen dollar. De gestegen inkomsten waren te danken aan goede prestaties van de activiteiten op de financiële markten. In heel 2021 boekte Citi een winst van 22,0 miljard dollar op een omzet van 71,9 miljard dollar. Dat betekent een winstverdubbeling voor de Amerikaanse bank in vergelijking met 2020, ondanks dat de inkomsten daalden. Het aandeel Citigroup lijkt vrijdag 3,7 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.