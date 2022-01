Wells Fargo ziet winst oplopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft in het vierde kwartaal meer inkomsten en winst geboekt dan in het vierde kwartaal van 2020. Dat maakte de Amerikaanse bank vrijdagmiddag bekend. De nettowinst steeg met 86 procent van 3,09 tot 5,75 miljard dollar, inclusief een vrijval aan voorzieningen van 875 miljoen dollar. Per aandeel kwam dat neer op 1,38 dollar tegen 0,66 dollar een jaar geleden. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet gingen uit van 1,11 dollar per aandeel. De inkomsten van Wells Fargo stegen afgelopen kwartaal van 18,5 tot 20,9 miljard dollar. Dit was beter dan de 18,8 miljard dollar die was voorzien door analisten, volgens FactSet. Het aandeel Wells Fargo lijkt vrijdag 2,2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

