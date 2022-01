Forse winstval Sherwin-Williams

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het vierde kwartaal van 2021 de winst fors zien dalen, terwijl de omzet aanzienlijk steeg. Dit meldde de Amerikaanse verf- en coatingspecialist vrijdag.

De sectorgenoot van AkzoNobel waarschuwde in september al voor problemen in de aanvoerketen en had ook in het tweede en derde kwartaal last van een gebrek aan beschikbaarheid van grondstoffen. Dit was in het vierde kwartaal niet anders.

"Hoewel we onze omzetdoel in het vierde kwartaal hebben behaald en de vraag robuust bleef, zijn we teleurgesteld in onze zwakkere winstcijfers", zei CEO John Morikis. "Onze lager dan verwachte winst ten opzichte van onze eerdere verwachtingen, heeft te maken met een tegenvallende omzet bij The Americas Group als gevolg van beperkte verbeteringen in de beschikbaarheid van grondstoffen en coronagerelateerde tegenwind", aldus de topman.

Vooruitkijkend verwacht de CEO dat de vraag in een groot deel van de eindmarkten sterk blijft, hoewel de problemen gerelateerd aan de beschikbaarheid van grondstoffen en de coronacrisis nog gedurende het eerste kwartaal aanhouden. De grondstofprijzen en andere kosten blijven volgens de topman hoog en Sherwin-Williams probeert deze hogere kosten op te vangen door de eigen prijzen te verhogen. Per 1 februari voert The Americas Group bijvoorbeeld een prijsverhoging van 12 procent door.

De omzet steeg afgelopen kwartaal op basis van voorlopige cijfers met 6,1 procent naar 4,8 miljard dollar.

De nettowinst per aandeel liep afgelopen kwartaal daarentegen met maar liefst 22,8 procent terug tot 1,15 dollar. Op aangepaste basis was er sprake van een terugval met 20,6 procent.

Over heel 2021 steeg de omzet met 8,6 procent, maar daalde de winst per aandeel met 5,4 procent.

Later deze maand zal Sherwin-Williams met volledige resultaten komen over het vierde kwartaal en heel 2021. Dan geeft het bedrijf ook een outlook af voor 2022.

In de elektronisch handel voorbeurs verloor het aandeel Sherwin-Williams circa 2,6 procent. AkzoNobel won in Amsterdam juist een procent.