Voorzichtig herstel Wall Street in de maak

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt zich na de verliezen van donderdag op te maken voor een per saldo iets hogere opening, in aanloop naar de kwartaalcijfers van een serie grote Amerikaanse banken en een aantal macrocijfers. Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent hoger en die op de Nasdaq onveranderd. De Dow Jones lijkt 0,2 procent hoger te starten. De markt kan dit jaar geen vier renteverhogingen van de Federal Reserve aan, vindt Grethe Schepers van Fidelity International. De Fed is volgens Fidelity bezig met "een inhaalslag op het vlak van inflatie [..] en om de rentecurve weer voor te zijn". De markt rekent nu op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping. Een dergelijke agressieve houding zal volgens Fidelity evenwel te veel zijn, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen." Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar. Overigens is een klimaat van verkrappingen volgens Schepers niet per se negatief voor aandelen. "De reële rente is nog steeds gunstig voor risicovolle activa en wij verwachten dat dit zo blijft". Voorbeurs staan de detailhandelsverkopen op agenda, net als de importprijzen en de industriële productie. Na opening van de handel volgt onder meer het consumentenvertrouwen nog. De euro/dollar handelde op 1,1451. Olie werd ruim een procent duurder. Bedrijfsnieuws Analisten zijn optimistischer geworden over de winsten van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan Chase, terwijl ook Bank of America hoge ogen gooit. JPM zal naar verwachting een winst van 3 dollar per aandeel melden, op bijna 30 miljard dollar aan inkomsten, volgens een analistenconsensus van FactSet. Voor Wells Fargo wordt gemikt op 1,10 dollar per aandeel in winst en 18,7 miljard dollar omzet. Citigroup staat op de rol voor 1,55 dollar per aandeel en 16,9 miljard dollar aan inkomsten. Facebook is in het Verenigd Koninkrijk voor miljarden pond aangeklaagd voor het misbruiken van data van 44 miljoen gebruikers. Er wordt een schadevergoeding geëist van minimaal 2,3 miljard pond. Slotstanden De S&P 500 verloor donderdag 1,4 procent op 4.659,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 36.113,62 punten en de Nasdaq leverde 2,5 procent in bij een stand van 14.806,81 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.