Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in een markt die wat bezorgd lijkt te worden over de afloop van diverse dossiers als monetair beleid, geopolitieke spanningen en corona. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,6 procent op 481,00 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,6 procent op 15.931,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,7 procent met een stand van 7.153,44 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,1 procent naar 7.558,90 punten. Wall Street moest donderdag een stap terug doen. De hoge inflatie zal dit jaar afkoelen tot rond de 2,5 procent aan het eind van 2022, zo verwacht de voorzitter van de Chicago Fed Charles Evans. De centrale bank zal zich volgens Evans dit jaar dan ook vooral moeten richten op de verschuiving van een accommoderend naar een meer neutraal beleid, volgens Evans, die in 2022 geen stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed. Evans verklaarde tijdens een paneldiscussie van de Milwaukee Business Journal dat hij verrast was door de hoge inflatie en dat het monetaire beleid van de Federal Reserve momenteel niet goed gepositioneerd is om deze te bestrijden. Evans staat bekend als een voorstander van een ruim monetair beleid. De Duitse economie liet over 2021 in een voorlopige meting een groei met 2,7 procent ten opzichte van 2020 zien, toen de economie met een krimp van 4,6 procent stevig onder druk stond. De groei kwam overeen met de prognose. Naast de Amerikaanse detailhandelsverkopen over december volgen in de Verenigde Staten vanmiddag ook de importprijzen en industriële productie over december, het voorlopige consumentenvertrouwen over januari zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan en de bedrijfsvoorraden over november. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker en van New York John Williams. Olie noteerde vrijdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 83,08 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 85,55 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1456. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1472 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1457 op de borden.



Bedrijfsnieuws SAP heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar de omzet zien oplopen, maar het operationele resultaat en de marges onder druk zien staan. De koers van het aandeel noteerde 1,0 procent in de min. In Parijs en Frankfurt waren nogal wat rode koersen onder de hoofdaandelen. In de CAC40 noteerden zestien aandelen een verlies van meer dan 1 procent, bij de DAX waren dat er vijftien, hier onder aanvoering van het aandeel Hellofresh met 5,5 procent. Amsterdam zag de techaandelen stevig dalen. De koersen van aandelen ASMI en ASML verloren circa 2,5 procent en van Adyen zelfs 5,0 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 verloor donderdag 1,4 procent op 4.659,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 36.113,62 punten en de Nasdaq leverde 2,5 procent in bij een stand van 14.806,81 punten. Bron: ABM Financial News

