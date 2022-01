Video: vier renteverhogingen Fed te veel van het goede

(ABM FN) De markt kan dit jaar geen vier renteverhogingen van de Federal Reserve aan. Dit concludeert Grethe Schepers van Fidelity International.

De toon die de Fed vorige week aansloeg, "was erg hawkish", volgens Schepers. En de reactie in de markt was ook hevig. Slechts 5 keer eerder in de afgelopen tien jaar steeg de lange rente in de VS in een week tijd net zo sterk als afgelopen week.

De Fed is volgens Fidelity bezig met "een inhaalslag op het vlak van inflatie [..] en om de rentecurve weer voor te zijn".

De markt rekent nu op 4 renteverhogingen dit jaar én kwantitatieve verkrapping.

Een dergelijke agressieve houding zal volgens Fidelity evenwel te veel zijn, nu ook de economische groei vertraagt. "De Fed zal uiteindelijk bakzeil moeten halen."

Overigens is een klimaat van verkrappingen volgens Schepers niet per se negatief voor aandelen. "De reële rente is nog steeds gunstig voor risicovolle activa en wij verwachten dat dit zo blijft".

Fidelity rekent op 3 renteverhogingen in 2022, maar denkt dat de Fed zal wachten met het afbouwen van de balans tot op zijn vroegst volgend jaar.

Klik hier voor: vier renteverhogingen Fed te veel van het goede