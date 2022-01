Tech lager in rode AEX, in de AMX krijgt Alfen er flink van langs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager, waarbij vooral tech-aandelen weer inleverden. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,5 procent tot 787,71 punten. De lagere koersen in Amsterdam volgen op een rood slot op Wall Street donderdagavond. "De Fed vertelde dat het de inflatie agressief zou bestrijden", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Het gevolg is dat beleggers hun portefeuille herbalanceren en hoofdzakelijk tech-aandelen verkopen, terwijl waarde aandelen worden gekocht." "De rentegevoelige Nasdaq leverde donderdag flink aan waarde in, terwijl de verliezen voor de Dow Jones-index beperkt bleven", zag analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Volgens Ozkardeskaya is de Dow Jones-index beter beschermd tegen een stijgende rentes. Vanochtend stonden tech-aandelen in Amsterdam ook lager, met verliezen voor onder meer Besi, ASMI en ASML. De chippers lieten donderdag nog flinke winsten zien, na onder meer recordcijfers van chipproducent TSMC. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1458. De olieprijzen stegen licht. Op macro-economisch vlak bleek dat de Duitse economie in 2021 met 2,7 procent is gegroeid ten opzichte van 2020. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen verloren de techaandelen Besi, ASMI, ASML en Adyen 2,0 tot 4,2 procent. Philips noteert met 2,5 procent wel in het groen. HSBC verhoogde het advies voor het aandeel van Houden naar Kopen met een koersdoel van 38 euro, zei handelaar Bert van der Pol van Today's Group. In de AMX verliest Alfen 5,4 procent. OCI en Galapagos tonen kleine winsten. In de AScX daalt CM.COM 2,9 procent. Pharming wint 2,2 procent en BAM zit hier slechts kort achter. Bron: ABM Financial News

