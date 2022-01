Tech lager in rode AEX, in AMX krijgt Alfen er flink van langs

Ik hoop dat Kevin het anders heeft verwoord dan aangegeven is in de passage



"De Fed vertelde dat het de inflatie agressief zou bestrijden", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Het gevolg is dat beleggers hun portefeuille herbalanceren en hoofdzakelijk tech-aandelen verkopen, terwijl waarde aandelen worden gekocht."



De Fed heeft dit helemaal niet aangegeven. Er waren een beperkt aantal directeuren van de FED die dit hebben opgemerkt. Het beleid van de FED wordt bepaald door de mensen in de FED die stemrecht hebben in samenspraak uiteraard met de politiek. In principe zijn ze onafhankelijk maar in het werkelijke leven is dat helemaal niet zo.



Het woord beleggers kan vervangen worden door shortende hedgefunds. Daarna klopt het stukje wel.